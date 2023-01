Após tiroteio, vereador de Manaus diz que organização do Peladão precisa providenciar estrutura de segurança para os jogos

Redação AM POST*

Uma partida de futebol amador que terminou com três mortos e outros dois feridos poderia ter sido uma tragédia ainda maior, segundo relatou o vereador Sassá da Construção Civil (PT). De acordo com o parlamentar, mais de cem pessoas acompanhavam a partida entre Guarany FC X Thunay FC, na tarde deste domingo (22/01), no CCA do Jorge Teixeira, mais conhecido como Campo do Teixeirão.

O jogo foi interrompido após a invasão do campo por homens armados que seguiram em direção aos jogadores do Guarany e dispararam diversos tiros.

“Tinha crianças, idosos, famílias inteiras ali. Quem organiza o campeonato, precisa oferecer segurança a essas pessoas”, comentou o vereador.

De acordo com Sassá, a organização do Peladão precisa providenciar uma estrutura de segurança para os jogos. Durante entrevista para um portal de notícias local, o vereador afirmou que vai pedir uma intervenção no Peladão.

“O Peladão tem que ser alegria e hoje tá sendo o quê? Morte. Vou pedir ao governador intervenção no Peladão enquanto não houver segurança no campo de futebol”, finalizou o parlamentar.