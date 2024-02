Aposentado encontra R$60 mil enterrados em pote de sorvete no jardim de casa

Um servidor público aposentado fez uma descoberta surpreendente no último sábado (17) ao encontrar R$60 mil dentro de um pote de sorvete enterrado no jardim de uma casa em Palmas, capital do Tocantins. A residência em questão foi adquirida pelo aposentado em agosto de 2023, e atualmente, é ocupada por sua filha.

O aposentado, ao realizar trabalhos de jardinagem na residência da filha, notou uma ponta de saco preto saindo da terra. Ao investigar, descobriu um pote de sorvete que escondia a quantia vultosa de dinheiro.

PUBLICIDADE

Segundo o advogado Dhiogennes André Pereira Araújo, que representa o aposentado, a suspeita sobre a origem do dinheiro levou o servidor a acionar imediatamente as autoridades policiais. “Uma quantia tão alta assim enterrada levanta suspeitas sobre a origem, razão pela qual ele tão logo resolveu acionar as autoridades policiais para investigar”, afirmou o advogado.

Ao chegar ao local, a polícia questionou o aposentado sobre o antigo dono da casa, revelando que a residência pertencia a uma pessoa supostamente investigada pela Polícia Federal (PF). Os agentes da PF também compareceram para averiguar se havia outros valores escondidos, mas nada além dos R$60 mil foi encontrado.

As investigações estão em andamento para esclarecer a origem do dinheiro.

PUBLICIDADE

Redação AM POST