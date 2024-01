Apreensão de 47 kg de ouro avaliados em R$ 14,9 milhões é a maior da história do Amazonas

Notícias do Amazonas – A apreensão de 47 kg de ouro, avaliado em R$ 14,9 milhões no dia 9 de dezembro de 2023, é considerada a maior da história do Amazonas, segundo a Polícia Federal. Além do minério, até o momento seis pessoas foram presas e carros e uma aeronave foram apreendidos.

No dia da apreensão, Segundo a PM, os agentes de segurança receberam uma denúncia de que um roubo estava em andamento. Um Gol que transportava ouro teria sido abordado por homens que estavam em outro carro, um Doblò, que tentaram roubar o metal precioso e efetuaram disparos, prática conhecida como “arrocho”.

De acordo com a Polícia Federal, o avião de pequeno porte saiu de Itaituba, no Pará. Depois fez uma parada em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. E pousou no Aeroclube do Amazonas, localizado no bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital. O ouro iria seguir para Europa e Estados Unidos.

“Já estávamos monitorando os integrantes desta organização criminosa. Dois desses suspeitos foram baleados ao transportarem 47 kg de ouro que apreendemos na fase anterior da operação. Nós continuamos as diligências pra chegar aos verdadeiros proprietários e também em mais participantes”, destacou o delegado federal Adriano Sombra que coordena o caso.

Suyanne Lima – Redação AM POST