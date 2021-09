Arma roubada é encontrada durante ação policial no supermercado Vitória em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante cumprimento de mandados de buscas, policiais encontraram uma arma roubado no supermercado Vitória da Avenida Torquato Tapajós em Manaus, na manhã desta terça-feira (21), durante operação que investiga o assassinato do sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, ocorrido no dia 1º de setembro deste ano.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Marna de Miranda, o homem que estava em posse da arma se apresentou como segurança do supermercado, porém, a equipe policial descobriu que a segurança do local não possuía armamento. Ele foi apreendido e vai ser flagranteado por posse irregular de arma de fogo e receptação, sem pagamento de fiança.

O empresário, Joabson Agostinho Gomes, dono da rede supermercados e sua Jordana Azevedo Freire, estão sendo procurados pela polícia por envolvimento na morte de Lucas Ramon Silva Guimarães, que era genro do dono Hospital Santa Júlia.

Segundo a polícia, o assassinato do militar foi planejado após Joabson descobrir que sua esposa tinha um caso extraconjugal com ele e ainda dava dinheiro de sua empresa para o amante.