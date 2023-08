Armado, homem é preso com caderno de atividade do tráfico de drogas em Manaus

Um homem, não identificado, foi preso na madrugada desta quinta-feira (31), portando uma pistola e um caderno de anotações do tráfico de drogas, na avenida Leopoldo Perez, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo foi detido após ter seu carro abordado por policiais, na ocasião, ele estava portando uma pistola calibre 9mm, e por livre e espontânea vontade informou que as munições da referida arma estariam no Condomínio Viver do Tarumã, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Com o homem também havia um caderno com anotações de atividade referente ao tráfico de drogas. O suspeito informou ainda que seu comparsa nas empreitadas do crime de tráfico de drogas, estava escondido em um sítio na avenida Manoel Urbano, Km 26. A equipe policial se deslocou até o local informando.

A equipe policial não encontrou o homem que conseguiu fugir do local por uma área de mata fechada. No local foi encontrada uma espingarda calibre 32 e um aparelho telefônico de marca IPhone.

O suspeito foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabivéis.

Material apreendido:

1 Pistola 9mm,;

1 espingarda calibre 32;

43 munições intactas;

1 telefone de marca LG;

1 IPhone;

Carro.

Redação AM POST