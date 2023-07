Armas de guerra transportadas em canoa são apreendidas no Amazonas

Agentes da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante a Operação Fronteira Mais Segura/Horus, apreenderam três fuzis, 708 munições e três coletes à prova de balas, na noite de sexta-feira (21), próximo a Coari, no Amazonas.

Segundo a polícia, o material estava em uma canoa que era usada pelos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com os policiais da Base Arpão, uma embarcação foi vista por volta das 23h de sexta-feira, com três suspeitos. Após receber a ordem para parar, o trio começou a atirar contra os policiais.

Depois da troca de tiros, os suspeitos fugiram para uma área de mata.

Armamento

Com a fuga dos suspeitos, os policiais começaram uma revista na canoa e encontraram fuzis, munições de alto calibre, coletes à prova de balas, celulares, dinheiro em espécie e uma identidade nacionalidade peruana de um homem de 29 anos.

Veja a lista dos materiais apreendidos:

Três fuzis, com numerações suprimidas

Sete carregadores com a capacidade de 30 munições para fuzil

Um carregador com a capacidade de 45 munições para fuzil

Uma Carabina sem identificação numérica

Dois carregadores com a capacidade de 20 munições de 9mm

Um carregador com a capacidade de 30 munições de 9mm

Uma pistola sem identificação numérica

562 munições de fuzil

64 munições de pistola do tipo cal.380

82 munições de pistola do tipo 9mm

Três coletes balísticos sem numeração

Um aparelho celular

Duas baterias portáveis

Uma Canoa de madeira de 8 metros.

Um motor de popa

Um motor rabeta

O material apreendido foi entregue à Polícia Civil, para investigação.

Redação AM POST