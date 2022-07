Armas foram encontradas em barco de supostos piratas de rio espancados por populares em Japurá, diz Polícia

Redação AM POST

Armas foram encontradas na embarcação que estava um homem acusado ser pirata de rio e ter participação em diversos ataques no município de Japurá (distante 744 quilômetros de Manaus) junto de outros suspeitos. A informação é da Polícia Militar que deu detalhes sobre o caso.

Um homem identificado como Elbo Felipe da Silva foi morto a tiros por populares e teve o corpo incendiado após ter sido linchado junto com comparsas no município. Um outro homem, conhecido como Augusto, que teria sido baleado dentro do rio ao tentar fugir, está desaparecido. Francisco Gomes Ramos e Nivaldo de Souza, foram presos e encaminhados à delegacia da cidade.

De acordo com a PM, os homens estavam usando uma lancha rápida, onde foram encontrados dois rifles calibre 22, um rifle calibre 44 e 15 munições calibre 22.

Francisco e Nivaldo negam que tenham envolvimento no crime, mas foram reconhecidos por populares e apontados como autores de vários roubos na região. A Polícia Civil investiga o caso.

