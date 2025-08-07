Arsenal pesado: Homem é preso com sete fuzis, 500 kg de skunk e duas lanchas em Manaus

Notícias de Manaus – Na última quarta-feira (6), a polícia realizou uma grande apreensão no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Sete fuzis de uso restrito, cerca de meia tonelada de maconha do tipo skunk e duas embarcações foram encontradas escondidas dentro de um carro modelo Fiorino. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso durante a operação.

Segundo informações da polícia, a ação começou após denúncia anônima que indicava o armazenamento do material ilícito no veículo.

A investigação apontou que as drogas e armas seriam transferidas para duas lanchas atracadas nas proximidades, com destino ao interior do estado do Amazonas.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça. As armas, drogas e embarcações foram apreendidas e serão submetidas a perícia.

A polícia segue investigando para identificar outros envolvidos na cadeia logística do tráfico.

Essa apreensão representa um golpe significativo contra o tráfico de drogas e armas na região, reforçando o trabalho das forças de segurança em Manaus.