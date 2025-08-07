A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Arsenal pesado: Homem é preso com sete fuzis, 500 kg de skunk e duas lanchas em Manaus

Polícia prende homem e apreende armas, drogas e embarcações no bairro Educandos.

Por Marcia Jornalist

07/08/2025 às 09:01 - Atualizado em 07/08/2025 às 09:02

Notícias de Manaus – Na última quarta-feira (6), a polícia realizou uma grande apreensão no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

PUBLICIDADE

Sete fuzis de uso restrito, cerca de meia tonelada de maconha do tipo skunk e duas embarcações foram encontradas escondidas dentro de um carro modelo Fiorino. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso durante a operação.

Segundo informações da polícia, a ação começou após denúncia anônima que indicava o armazenamento do material ilícito no veículo.

A investigação apontou que as drogas e armas seriam transferidas para duas lanchas atracadas nas proximidades, com destino ao interior do estado do Amazonas.

PUBLICIDADE

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça. As armas, drogas e embarcações foram apreendidas e serão submetidas a perícia.

LEIA MAIS: Polícia Federal desarticula esquema de empréstimos fraudulentos contra a Caixa em Manaus

A polícia segue investigando para identificar outros envolvidos na cadeia logística do tráfico.

Essa apreensão representa um golpe significativo contra o tráfico de drogas e armas na região, reforçando o trabalho das forças de segurança em Manaus.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Pará

Presidente da COP30 alerta que preços abusivos em Belém podem comprometer negociações

André Corrêa do Lago afirma que custos elevados de hospedagem podem impedir participação de delegações.

há 27 minutos

Manaus

Carreta tomba na Avenida das Torres e deixa trânsito caótico na Zona Norte de Manaus; Vídeo

Acidente ocorre na manhã desta quinta-feira (7) próximo ao viaduto; sem informações sobre feridos até o momento.

há 55 minutos

Mundo

Putin e Trump devem se encontrar para discutir cessar-fogo na guerra da Ucrânia

O presidente russo afirmou que o interesse foi mútuo e não descartou conversa com Zelensky.

há 60 minutos

Amazonas

Com ajuda e fiscalização do senador Eduardo Braga as obras na BR 319 estão andando mais rápido

Braga tem feito articulação junto ao Governo Federal e ao DNIT para que as obras aconteçam e os serviços sejam executados dentro do cronograma previsto.

há 1 hora

Manaus

Manaus amanhece com chuva e friagem nesta quinta-feira (7); Veja vídeo

Houve alerta sobre riscos da chuva após incêndio no Distrito Industrial 2, mas Defesa Civil descarta toxicidade.

há 2 horas