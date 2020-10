Assaltante é agredido com paulada na cabeça e chutes após roubar senhora na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um criminoso, ainda não identificado, levou uma surra em via pública, na manhã desta sexta-feira(9) após uma tentativa de assalto em frente ao ‘Baratão da Carne’, próximo à Feira do Produtor, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que ele atacou uma senhora que estava chegando ao supermercado para fazer compras. Ele pegou a bolsa da vítima, porém a população perseguiu o criminoso e o capturarou. A bolsa da vítima foi recuperada e devolvida.

Revoltado com a situação, um homem acertou uma paulada violenta no assaltante que caiu no chão e começou a levar vários chute de punição.

Policiais Militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi até o local da ocorrência e também chegou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou bandido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, zona Leste da cidade.

O assaltante recebeu alta e foi apresentado na Central de Flagrante do 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.