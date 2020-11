Assaltante é preso após cair de moto durante fuga em Manaus

Redação AM POST

Na madrugada deste sábado (07/11), um jovem de 23 anos foi detido por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (26ª Cicom) após ter sido flagrado praticando assalto contra transeuntes, na rua Professora Aurora Rego, bairro Santa Etelvina, zona norte, utilizando uma motocicleta.

Conforme relatos dos policiais, a equipe estava em patrulhamento de segurança na rua, quando visualizou o suspeito conduzindo a motocicleta e assaltando em via pública. A guarnição passou a acompanhar o homem que, em alta velocidade, pretendia escapar da polícia, mas perdeu a direção do veículo, caindo no asfalto.

O mesmo foi abordado e conduzido junto com a motocicleta ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi feito o registro do flagrante e tomadas as providências legais.