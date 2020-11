Assaltante é preso após vitima de roubo acionar policiais em Manaus

Redação AM POST

Policiais Militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, no início da manhã deste domingo (1/11), um infrator que praticou roubo com arma de fogo em via pública, na Avenida Boulevard Álvaro Maia, na zona Centro-Sul. Os produtos e pertences da vítima, uma mulher de 29 anos, foram recuperados e devolvidos.

De acordo com a equipe policial da viatura 6317, durante o patrulhamento na av. Boulevard Álvaro Maia, por volta de 6h de hoje, os policiais foram acionados por uma mulher relatando que havia acabado de ser assaltada por um homem que portava arma de fogo, que levou seu celular e todos os seus pertences. A equipe prontamente iniciou buscas na área a partir da descrição do infrator repassadas, obtendo êxito na captura do homem após a identificação pela vítima.

Os policiais também constataram que a arma se tratava de um simulacro, parecido com o tipo revólver. Com ele também foram encontrados os pertences da vítima, um celular modelo J6 Samsumg; uma mochila marca Adidas; além de estojos com materiais diversos; e a documentação e cartões da vítima, devolvidos a ela após os procedimentos de polícia judiciária.

Diante das circunstâncias, o infrator de 23 anos, foi detido e apresentado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais.