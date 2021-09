Assaltante é preso após vítima rastrear celular roubado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na noite de terça-feira (07/09), um homem de 34 anos, pelo roubo de aparelhos celulares e outros objetos. O fato ocorreu nas dependências de em uma drogaria localizada na avenida Boulevard Senador Álvaro Maia, na zona sul da capital.



A ocorrência de assalto na drogaria na avenida Álvaro Maia foi repassada por volta das 20h, com a informação de que um indivíduo em poder de uma faca fazia ameaças às vítimas. A equipe da viatura 6349 prontamente se dirigiu ao local, onde, em coleta de informações, o esposo de uma das vítimas, que tivera o celular roubado, informou que estava rastreando o aparelho.



A equipe seguiu para o endereço indicado no rastreamento, na rua Quintino Bocaiuva, no Centro, nas proximidades de um posto de combustíveis. No local, a partir das características do suspeito, os policiais identificaram e abordaram um homem que carregava uma mochila. Com o suspeito, que exibiu bastante nervosismo durante a ação, foram encontrados seis smartphones, documentos de diversas pessoas, chaves de veículos, porta-cédulas e outros objetos.



Questionado sobre o material, o homem confessou que eram produtos do roubo realizado na drogaria e em outros locais. Em face do flagrante, ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.



A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.