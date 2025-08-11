Assaltante invade escola estadual em Manaus e rouba celulares de alunos; veja vídeo

Notícias policiais – Nem mesmo dentro da escola os estudantes de Manaus estão livres da violência que assola a capital do Amazonas. Câmeras de segurança registraram o momento em que um assaltante invadiu a Escola Estadual Antônio Nunes de Mendes, localizada no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste, e roubou os celulares de vários alunos presentes no pátio.

Nas imagens, o suspeito aparece usando um capacete e entrando com tranquilidade no ambiente escolar. Ele revistou os estudantes um a um, subtraindo os aparelhos celulares em um ato rápido e audacioso. O clima de medo tomou conta dos alunos, que não tiveram outra opção a não ser entregar seus pertences.

O crime gerou indignação entre pais, professores e alunos, que pedem reforço na segurança das escolas públicas da região para evitar novos ataques. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada. A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha para identificar e capturar o responsável com base nas imagens do circuito interno de segurança.

