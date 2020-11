Assaltantes de motorista de aplicativo são localizados por GPS de celular

Redação AM POST

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos, na noite desta terça-feira (17/11), após roubarem uma motorista de aplicativo na rua Jambu, loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

De acordo com o relato da vítima, os adolescentes solicitaram uma corrida e entraram no veículo, na avenida Brigadeiro Hilário Gurgel, no mesmo bairro. Em determinado momento, o adolescente de 16 anos, munido de uma faca, apontou a arma branca para a vítima e exigiu que ela lhe entregasse o celular e fugiram.

Continua depois da Publicidade

Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) faziam o patrulhamento de rotina nas proximidades quando foram abordados pela vítima em via pública. Os adolescentes puderam ser localizados através do GPS do aparelho celular.

A dupla foi encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde foi flagranteada por ato infracional análogo ao crime de roubo.