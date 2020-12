Assaltantes explodem cofre e prendem frentistas em loja de conveniência em Manaus

Redação AM POST

Um cofre de posto de combustível, virou alvo de quatro assaltantes por volta das 4h, na madrugada desta quinta-feira (17), na Avenida Camapuã, zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, funcionários do posto relataram que um carro com quatro homens, parou do outro lado da avenida, um dos meliantes ficou no veículo, outros três desceram e foram em direção ao estabelecimento. Na ação, os criminosos explodiram o cofre após amarrarem os frentistas dentro da loja de conveniência.

Depois de pegarem o dinheiro, valor não divulgado, os assaltantes fugiram por rumo desconhecido.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) .