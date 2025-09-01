Assaltantes roubam R$ 80 mil de funcionária do Bradesco e fogem em motocicleta no centro de Maués

Notícias policiais – Na manhã desta segunda-feira (1º), um assalto em plena luz do dia movimentou o centro de Maués, no interior Amazonas. Dois homens armados, em uma motocicleta modelo Bros, abordaram uma funcionária do Bradesco Expresso que transportava uma quantia em dinheiro para abastecer o caixa da agência. A vítima, identificada como Conceição, foi rendida na rua Tito Leão, no bairro Comercial Rocha, e obrigada a entregar aproximadamente R$ 80 mil.

A ação criminosa não parou por aí. No momento da fuga, os assaltantes ainda roubaram a motocicleta de uma jovem chamada Paola, que passava pelo local. O crime, marcado pela ousadia, ocorreu em uma das áreas mais movimentadas da cidade, deixando moradores e comerciantes assustados com a violência e a sensação de insegurança.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação. No vídeo, que já circula pelas redes sociais, é possível ver os criminosos agindo com rapidez e violência, sem demonstrar preocupação com a presença de testemunhas. A cena revoltou a população, que cobra reforço policial imediato para o centro da cidade.

Segundo informações preliminares, os assaltantes fugiram em direção a uma área ainda não identificada. A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido e iniciou buscas intensivas pela região. As diligências buscam não apenas capturar os criminosos, mas também recuperar o dinheiro levado e a motocicleta roubada.