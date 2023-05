Assalto a ônibus da linha 560 causa terror a passageiros na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Na noite de domingo (7), um ônibus da linha 560 foi alvo de um assalto por dois homens armados na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, em Manaus.

Durante o assalto, os criminosos levaram pertences dos passageiros e a renda do ônibus. Quando o veículo trafegava pela Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, as vítimas conseguiram capturar um dos assaltantes no momento em que tentavam fugir.

A polícia apreendeu uma arma caseira com o suspeito preso. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade.