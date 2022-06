Assalto e tiroteio em shopping de luxo do Rio causam pânico e deixam uma pessoa morta

Uma joalheria localizada no VillageMall, shopping de luxo da cidade do Rio de Janeiro, foi alvo de um roubo no início da noite deste sábado (25). A ação deixou um segurança morto e causou pânico em clientes e funcionários do shopping.

A Polícia Militar informou que a área está isolada para perícia e que agentes estão à procura dos bandidos pela região. Já informações preliminares da Polícia Civil (PCERJ) relatam que os assaltantes fizeram reféns para sair do shopping, depois de terem roubado algumas joias.

Frequentadores do VillageMall relataram nas redes sociais que ouviram muitos tiros, pânico generalizado e desespero para conseguirem deixar o local, que foi esvaziado.

No shopping, teriam sido abandonados pelos assaltantes três veículos, dois carros e uma moto.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a administração do VillageMall informou lamentar profundamente o ocorrido e disse que “colabora com as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos”.

Fonte: CNN