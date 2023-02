Assalto: Vigilantes são rendidos e trabalhador acaba assassinado por bandido ao falar que não tinha arma, em Manaus

Redação AM POST

Um vigilante, identificado como Anderson Videira Lima, de 38 anos, morreu após levar um tiro na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (9), durante um assalto na empresa onde trabalhava, na rua Anhanduí,

bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia, os vigilantes foram rendidos por criminosos armados, na ocasião, eles exigiram as armas das vítimas. No entanto, Anderson afirmou que não havia armas no local e foi agredido com uma coronhada e baleado na cabeça.

Ele ainda foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia investiga o caso.