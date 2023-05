Assessor de Moraes no TSE é preso por violência doméstica

Redação AM POST*

Eduardo de Oliveira Tagliaferro, chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, vinculada ao gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, foi preso na noite de segunda-feira (8), em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de violência doméstica.

De acordo com boletim de ocorrência, Eduardo de Oliveira Tagliaferro chegou em sua casa alterado e ameaçou a esposa. Durante a discussão, ele foi até o quarto do casal e disparou um tiro. À polícia, a vítima relatou que correu em direção à garagem com as filhas em busca de proteção. Ela solicitou medidas protetivas de urgência, que estão sob análise do Poder Judiciário.

A arma usada foi apreendida, assim como as munições. Foi requisitado pericia no local e exame residuográfico para o indiciado.

O caso foi registrado como violência domestica, disparo de arma de fogo e ameaça pela Delegacia de Caieiras. O autor permanece preso à disposição da Justiça.

Tagliaferro tinha sido nomeado em agosto de 2022 como assessor do TSE. Conforme a Corte, o servidor foi exonerado nesta terça-feira, 9, horas depois da prisão. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o assessor foi exonerado “devido à sua prisão em flagrante por violência doméstica e aguardará a rigorosa apuração dos fatos”.