A Polícia Civil prende nessa quarta-feira (30), um homem de 23 anos, que não teve a identidade revelada, suspeito de estuprar a própria irmã de 17 anos que está de resguardo após parir um filho e teve os pontos da cirurgia estourados, tendo que voltar à maternidade com sangramentos.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), disse em coletiva de imprensa que a vítima foi registar a denúncia no dia 13 de agosto bastante machucada por conta das agressões e estupro cometido pelo irmão e detalhou os fatos.

“Esse homem se aproveitou que ela estava sozinha em casa, pulou o muro da casa e encontrou a adolescente sozinha com o bebê recém nascido, ele passou a agredir fisicamente a irmã , com dois tapas na cara, fez com que ela se ajoelhasse no chão e pedisse perdão por ser a ovelha negra da família e em seguida a violentou sexualmente. Dessa violência a adolescente precisou voltar para a maternidade com bastante sangramento, inclusive com rompimento dos pontos”, disse.

Além da matéria sobre a garota estuprada pelo próprio irmão

Segundo a delegada, a vítima afirma que foi abusada sexualmente pelo irmão dos 5 aos 12 anos de idade. O pai soube do caso mas não denunciou e a única providência que tomou foi ser expulsar o homem de casa.

