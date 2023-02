Assista: Autor de chacina em bar se entrega à polícia após comparsa morrer em confronto com a PM

Redação AM POST*

Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, que matou sete pessoas em uma chacina em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23). Ele estava foragido desde terça-feira (21), quando ocorreu o crime. O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (22).

De acordo com a polícia, ele estava em uma casa e quando viu os agentes abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou.

Bolsonarista Edgar Ricardo de Oliveira, que protagonizou chacina em Sinop, se entrega à Polícia SAIBA MAIS: https://t.co/HcKD9ExxKZ CRÉDITO DO VÍDEO: https://t.co/KDZpix47Je pic.twitter.com/VtknpdjmSh — Revista Fórum (@revistaforum) February 23, 2023

Momento da prisão de Edgar Ricardo de Oliveira, autor da chacina dentro de um bar em Sinop (MT). A rendição do suspeito foi acordada junto com advogado após a morte do comparsa dele no crime, que entrou em confronto com o BOPE, na quarta-feira (20) pic.twitter.com/Vf6DjfD9jE — Wesley Costa Rabelo (@oreporterr) February 23, 2023

Ainda segundo a polícia, o homem informalmente confessou o crime e agora será interrogado e adotadas as providências legais cabíveis ao caso. Vai responder por sete homicídios

Conforme a polícia, Ezequias e Edgar invadiram o estabelecimento e abriram fogo, após terem perdido mais de R$ 20 mil em apostas de jogos de sinuca. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

Dupla mata sete pessoas fuziladas após perder jogo de sinuca em bar pic.twitter.com/mmPKuNzZkR — AM POST (@portalampost) February 22, 2023

Ontem (22), a partir de denúncias anônimas, Ezequias foi localizado em uma região de mata a cerca de 15 quilômetros do município de Sinop. De acordo com a investigação, o homem resistiu à prisão e trocou tiros com policiais do Bope.

Ele foi baleado e levado a um pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola, que provavelmente foi usada no crime. A arma será encaminhada à perícia.