Assista: ‘Baixinho’ e ‘Camilona’ são presos por envolvimento nas mortes de rivais do tráfico em Manaus

Foram presos nesta terça-feira (17/01), Edney Abreu dos Santos, 41, conhecido como “Baixinho”; e Kamila Caroline Vieira da Silva, 29, chamada de “Camilona”, que são os últimos envolvidos no duplo homicídio de Joel da Silva Florêncio e Lucas Bicharra Aquino, que tinham 26 e 23 anos, ocorrido no dia 10 de outubro de 2022, no beco Luz e Vida, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ao todo, nove indivíduos estão envolvidos no crime, dos quais seis já foram presos, um morreu em confronto com grupos criminosos rivais e esses dois últimos, presos hoje.

“Apresentamos aqui mais um caso que foi totalmente elucidado pelas nossas equipes policiais, que culminou hoje nas prisões dessas duas pessoas, entre elas, o do mandante desse duplo homicídio conhecido como ‘Baixinho”, relatou Cunha.

Na ocasião, a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, enfatizou que as investigações apontaram que Edney é líder do tráfico naquela região, além de mandante e executor direto do duplo homicídio. O delito foi praticado por integrantes de uma organização criminosa em disputa por territórios de drogas.

“Testemunhas apontaram que Kamila e ‘China’, já preso pela DEHS, teriam fornecidos armas para a execução de Joel e Lucas”, contou Marília.

A autoridade policial destacou a participação da sociedade com denúncias sobre homicídios, que ajudam as equipes a elucidar esses crimes de forma célere.

Prisões

“Baixinho” foi preso no bairro Colônia Terra Nova, zona norte; e “Camilona” no bairro Alvorada, zona centro-oeste.

Ambos responderão por duplo homicídio e serão encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.