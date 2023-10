Manaus/AM – Igor Marroque da Costa, 28, conhecido por “Cleuton”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por envolvimento em roubo praticado no dia 13 de setembro deste ano, na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona sul.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso, junto com um outro comparsa, ainda não identificado, chega armado ao estabelecimento e já anuncia o assalto rendendo as vítimas que estavam no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o infrator e outro indivíduo, ainda não identificado, roubaram vários aparelhos celulares, dinheiro e pertences das vítimas que estavam no local.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações acerca da localização de Igor, que entre em contato pelo número (92) 99228-1161, disque-denúncia do 9° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Assista: bandido armado que assaltou churrascaria é procurado pela polícia em Manaus pic.twitter.com/x1dxbwNZl0 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) October 5, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST