Assista: Bandidos encapuzados jogam granada, ferem cachorro e destroem vidraças de casa na zona Norte de Manaus

Bandidos promoveram terror na madrugada desta sexta-feira (9) ao jogarem uma granada em uma residência localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo com imagens de câmeras de seguranças, antes de jogar o artefato a dupla de criminosos anda por um terreno baldio que fica ao lado da casa depois vão para frente da residência e realizam o ataque. Lá dentro é possível ver que com a força da explosão ficaram destruídos a cerâmica no chão, forro PVC, uma vidraça de janela da casa. Um cachorro foi atingido e conseguiu sair correndo do local.

No momento após a explosão é possível ouvir também um barulho que parece de tiros sendo disparados. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem a identidade dos criminosos.

Moradores do local informaram as residências foram atingidas por disparos de arma de fogo, no momento seguinte a explosão.

A Polícia Civil do Amazonas ainda não se manifestou sobre o caso.

Redação AM POST*