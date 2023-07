Três homens, não identificados, foram flagrados rendendo um vigia e em seguida, roubando uma lancha da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O crime aconteceu na noite de terça-feira no município de Tefé (distante a 522 quilômetros de Manaus).

Nas imagens, o vigia do flutuante sendo rendido pelos assaltantes. Os bandidos ordenam que a vítima se ajoelhe no chão, momento em que os criminosos parecem dando outras ordens para a vítima. Em seguida, outro assaltante amarra as mãos do vigilante. Com as mãos amarradas, a vítima é obrigada a entrar em um compartimento do flutuante.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e os criminosos estão sendo procurados pela polícia.

Assista: bandidos rendem vigia para roubar lancha da PM, no Amazonas pic.twitter.com/3IbB16L0VU — AM POST (@portalampost) July 27, 2023

Redação AM POST