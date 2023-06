Assista: Bebê é reanimado por PM após se afogar na piscina em Manaus

Na tarde deste domingo, 4, Eduardo Gael dos Santos Castro, de 1 ano e 5 meses, foi salvo por policiais militares após se afogar em uma piscina na Rua Jakarta, bairro Nova Cidade, zona norte da capital.

Segundo informações preliminares, os agentes passavam pelo local no momento que a família tentava socorrer o menino, que já estava desacordado e com partes do corpo de cor azulada.

A criança encontrava-se com extremidades cianóticas, quando a ponta dos dedos das mãos e dos pés ficam mais azuladas. Foi realizado os primeiros socorros no menino, que reagiu com choro, expelindo secreções pela boca e nariz.

O bebê foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Segundo relatório até o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia. A criança encontra-se em observação e estável.

Redação AM POST