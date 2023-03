Assista: briga supostamente por ciúmes termina com mulher esfaqueada em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher, não identificada, foi esfaqueada após se envolver em briga com outra mulher, também não identificada, na manhã desta terça-feira (21), na rua Fernando Sabino, Comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, as mulheres supostamente brigavam por ciúmes de um rapaz. Na ocasião, quando uma dela se armou com uma faca e desferiu o golpe de faca na outra.

Um vídeo mostra a vítima com uma marca de corte no rosto, deitada no chão com bastante sangue na área.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para socorrer a ferida e a levar para uma unidade hospitalar. O quadro de saúde da mesma não foi divulgado.

