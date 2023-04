Um casal foi flagrado abandonando o corpo de um recém-nascido dentro de um container de lixo. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. O caso ocorreu em Taguatinga (DF), a dupla foi presa em flagrante pelo crimes de infanticídio e ocultação de cadáver na segunda-feira (24).

Nas imagens (vídeo acima), é possível ver um homem estacionar o carro ao lado do container, descer do veículo e jogar um saco preto dentro do lixo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo do bebê estava sem os sinais vitais e ainda estava ligado à placenta. As informações são do portal R7.

Assista: casal é preso por abandonar corpo de bebê em contêiner de lixo pic.twitter.com/lYnEdMRofr — AM POST (@portalampost) April 25, 2023

