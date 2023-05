Assista: Corpo de homem é encontrado com corda amarrada no pescoço em Manaus

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado enrolado em um lençol na manhã desta quarta-feira (31), na Rua da floresta, bairro tarumã, na zona Oeste de Manaus

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por moradores que passavam pelo local. Ele estaria embrulhado com um lençol, as mãos amarradas e com uma espécie de corda no pescoço.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

A polícia foi acionada para o local e deve investigar o caso.

