Assista: Corpo de homem é encontrado em área de mata em Manaus

O corpo de um homem, não identificado, com idade entre 20 e 25 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (31) em uma área de mata, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus. A equipe do Portal AM POST está ao vivo no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, os moradores da área relataram que ouviram cerca de cinco disparos de arma de fogo, em seguida os executores fugiram e deixam o corpo da vítima no local.

A vítima tem algumas tatuagens nos braços e está usando uma mochila e boné.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

