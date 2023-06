Assista: criminosos atacam caveirão da PM com coquetel molotov

Um veículo blindado da Polícia Militar, mais conhecido como ‘Caveirão’, foi incendiado por criminosos na madrugada de quarta-feira (7), na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com as primeiras informações, o blindado estava em patrulhamento na comunidade Bateau Mouche quando foi atacado com coquetéis molotov.

A corporação informou que os suspeitos fugiram e nenhum policial ficou ferido. A equipe da PM recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros por causa da fumaça.

Pelas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que a ação criminosa foi uma represália à morte do chefe do tráfico da comunidade, que foi atingido em confronto por policiais do Batalhão de Jacarepaguá.

O governador afirmou também que as tropas especiais da PM irão permanecer na área para localizar os responsáveis pelo crime.

Redação AM POST