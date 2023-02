Assista: Criminosos obrigam carteiro a arrancar uniforme e prendem homem no carro dos Correios

Redação AM POST

Um carteiro foi obrigado a tirar o uniforme profissional enquanto era assaltado por dois homens, que talvem roubaram as mercadorias que seriam entregues pelos Correios. O caso, que foi registrado por câmeras de segurança, aconteceu na Praia Grande, no litoral de São Paulo, na segunda-feira, 27.

Nas imagens é possível identificar o momento em que o carteiro entrega encomenda a um morador de um prédio. Quando ele retorna ao carro dos Correios, dois homens, um pedalando uma bicicleta e o outro a pé, o abordam, iniciando o assalto. Um dos criminosos pede para a vítima tirar a própria camiseta, o uniforme dos Correios. O carteiro entrega a peça e vai parar parte traseria do carro.

No final do vídeo, os criminosos seguem para lados diferentes da rua, cada um um carregando uma grande quantidade de pacotes, enquanto a vítima foi mantida dentro do veículo. Os suspeitos teriam dito ao carteiro que estavam armados. A polícia foi acionada pela própria vítima. Até o momento ninguém foi preso.

Um #assalto ocorreu com um carteiro no litoral de SP. Nas imagens, é possível ver dois criminosos abordando o homem, roubando a camisa do uniforme dele e levando as mercadorias dos #Correios. O trabalhador ficou preso no carro da empresa durante a fuga dos bandidos. pic.twitter.com/1b8h5bFljZ — Perfil.com Brasil (@perfilcombrasil) February 28, 2023