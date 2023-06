Assista: ‘DJ maluco’ é preso por maltratar e manter tia idosa em cárcere em Manaus

Um homem, que não teve o nome revelado, conhecido como ‘Dj maluco’, de 28 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1º), suspeito de maus tratos contra a própria tia, uma idosa de 70 anos, em Manaus. Ele apresentou resistência no momento da prisão e acabou atingido com tiro no pé.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), o homem é detento do regime semiaberto e viciado em drogas pesadas, e mantinha a vítima em cárcere privado dentro da própria residência. Na ocasião, o homem filmou a tia pedindo ajuda e ainda desafiou a polícia.

“Ele é um usuário contumaz de entorpecentes, drogas sintéticas pesadas com efeito alucinógeno que o colocam nessa situação”, disse a delegada Andreia Nascimento.

O homem que se identifica no perfil do Instagram como motorista de aplicativo e ‘Dj’ fazia vários vídeos da vítima e da sua rotina. Em momentos que parecia estar em surto psicótico, o homem humilhava a tia, desafiava policiais e intimidava passageiras durante às viagens feitas pelo aplicativo.

Em um vídeo recente, publicado em suas redes sociais, depois de ser preso, o homem pede desculpas aos policias e diz que agora, irá arcar com as consequências de seus atos, que vai colher tudo que plantou. O homem também diz que vai atrás de tratamento.

“Vou atrás de tratamento, eu preciso de tratamento, eu preciso de ajuda”, diz o homem.

‘Dj Maluco’, viralizou ontem nas redes sociais por divulgar vídeo hostilizando passageiras de aplicativo de transporte.

No vídeo, o homem aparece discutindo com mulheres que seriam suas passageiras, não quiseram realizar a viagem com ele e pediram para cancelar a corrida. “Elas que cancelem não vou canelar merd* nenhuma”, disse o motorista.

“Me chamou de veado? Vou já te rasgar sua put*. Eu to com medo de ser preso mas é por outras coisas. Mano esse estilete tá afiado”, completou o homem que mostrar que estava com o objeto cortante nas mãos.

Redação AM POST