Assista: Equipe de enfermagem mostra como armou flagrante de estupro de anestesista

Os integrantes de uma das equipes de enfermagem do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, explicaram aos agentes da Polícia Civil como fizeram para gravar o anestesista, Giovanni Quintella, 32, cometendo o crime de estupro contra uma grávida no centro cirúrgico da unidade.

Aos investigadores, a equipe mostra o armário de vidro fumê onde o celular foi colocado. Trata-se de um móvel hospitalar com seis prateleiras. O celular foi posicionado de forma a flagrar o trabalho do anestesista.

As explicações foram gravadas em um vídeo para a Polícia Civil, ao qual Universa teve acesso. Na gravação, as funcionárias explicaram ainda a posição das equipes em relação ao tecido que normalmente é usado durante as cesarianas. Do lado esquerdo do lençol fica a maior parte da equipe e do lado direito, o anestesista que fica em contato direto com a paciente.

“Agora, ele tá com capote, mas antes ele tava sem capote. Então dava para ver movimentos”, disse uma das profissionais no vídeo.

Veja o vídeo:

Saiba como estupro de anestesista foi filmado pic.twitter.com/PtQjm5GYfx