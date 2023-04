Assista: Estudantes registram momentos de pânico durante ataque no Colégio Adventista em Manaus

Redação AM POST

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra momentos de pânico e um aluno ferido no Colégio Adventista após o ataque com uma faca de um estudante do 6º ano contra os colegas e uma professora. O caso aconteceu no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

Na gravação é possível ver um aluno ferido no chão sendo auxiliado por funcionários e outros dois alunos. Outros colegas que estão na sala assistindo a cena pela janela perguntam o que está acontecendo.

“Mataram ele?”, questiona um adolescente durante o vídeo. No decorrer do atentado, o menino acabou se machucando com a arma branca.

O caso segue sendo investigado pela polícia.