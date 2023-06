Assista: explosão em balsa garimpeira deixa ao menos um morto no AM

Um homem, não identificado, morreu após uma grande e explosão em um balsa de garimpo na manhã desta terça-feira(6), no município de Maraã (a 634 quilômetros a noroeste de Manaus).

De acordo com a polícia, um corpo queimado foi encontrado em pedaços e outras quatro pessoas estão desaparecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo populares, a balsa de garimpo estava em um lago distante do município após ser incendiada durante operação de combate ao garimpo ilegal na região realizada por agentes da Polícia Federal (PF) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que foi trazida para a orla da cidade.

Uma das versões para a explosão é a de que uma pessoa que estava na balsa teria tentado manusear uma banana de dinamite, quando o artefato explodiu.

Nas imagens é possível ver o momento que as pessoas carregam as partes dos membros do corpo do homem com um resgate improvisado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moradores acusam os agentes da PF e do Ibama de deixar a bomba escondida para atingir garimpeiros. Nessas operações, os órgãos têm explodido as balsas que atuam ilegalmente nos rios da região, ao justificarem que não há como a embarcação e os equipamentos serem trazidos para apreensão nas cidades.

A PF e o Ibama ainda não se pronunciaram sobre o acidente. Ainda não há informações oficiais que confirmem as demais mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://www.instagram.com/reel/CtKe0ARRFHF/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Redação AM POST