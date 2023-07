Emanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, foi executado a tiros de fuzil em frente a uma padaria, em Ponta Porã (MS) – região de fronteira entre Brasil e Paraguai -, neste domingo (16). O homem morto é filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha.

Conforme as informações, Emanuel foi executado com vários tiros de fuzil quando saia de um carro. O homem foi morto em plena a luz do dia. O crime chocou a população de Ponta Porã pela brutalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim que receberam o crime, a Polícia Militar foi ao local e encontrou a vítima morta no chão. Equipes oficiais acessaram imagens de câmera de segurança para ajudar no esclarecimento do crime.

Ainda não sabe o motivo da execução. Suspeito do homicídio segue foragido.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã e foi registrado como “homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista: Filho de juiz é executado a tiros de fuzil na frente de padaria pic.twitter.com/vZupLMbVAA — AM POST (@portalampost) July 18, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matérias Semelhantes: Dois vigilantes são mortos em menos de 48 horas em Manaus. Saiba mais clicando aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: G1