Um homem, não identificado, pediu perdão do próprio pai após agredi-lo, na última segunda-feira (11), durante uma discussão no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

A agressão foi gravada e viralizou nas redes sociais. No mesmo dia, uma facção criminosa chegou a decretar punição ao homem, que deu um no rosto do próprio pai e o fez cair sangrando.

Membros de facção pegaram a foto do agressor e marcaram com um comunicado: “Opa meus irmãos de mpu vim através desse salve que aonde pegarem esse safado pode descer-lhe a ripa nele. Não iremos aceitar esse tipo de covardia o recado tá dado CV AM agradece (Sic!)”.

O vídeo do pedido de desculpas também viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Na gravação, é possível ver quando o homem se ajoelha diante do pai e chora enquanto pede perdão pelas agressões cometidas. A vítima também chora e abençoa o filho.

“Não estou com raiva de ti cara, eu só estou triste. Eu te perdoo, eu te amo”, declara o pai no vídeo.

