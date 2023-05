Assista: Flanelinha é baleado na perna após atingir carro de homem em Manaus

Redação AM POST*

Um flanelinha, não identificado, foi baleado com um tiro na perna após discussão com um homem na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, o flanelinha discutiu com um homem em sinal de trânsito e acabou atingindo o veículo dele com um pedaço de madeira.

Em seguida o flanelinha, fugiu mas foi perseguido pelo dono do carro que o encontrou a poucos metros do local e deu um tiro em sua perna.

O flanelinha foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE