Assista: Frentista ateia fogo em cliente após discussão em posto de gasolina

Redação AM POST*

O frentista, Paulo Sérgio Esperançeta, jogou gasolina e ateou fogo no cliente, Caio Murilo Lopes dos Santos, durante discussão em um posto de combustíveis de Curitiba, no Paraná, no sábado (18). Imagens de câmera de segurança mostram o momento do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O bate-boca ocorreu porque Caio reclamou que teve a chave de seu carro danificada por Paulo Sérgio. No vídeo, o funcionário do posto joga gasolina na vítima após uma discussão e, segundos depois, ateia fogo nela.

Caio corre desesperado e é socorrido por outro funcionário do posto, que usa um extintor para apagar as chamas.

O cliente teve queimaduras graves — algumas de terceiro grau — em várias partes do corpo. De acordo com familiares, Caio está internado no Hospital Evangélico Mackenzie e seu estado é estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O frentista que cometeu o crime segue foragido e já foi demitido do posto de gasolina. O advogado Marcel Bento Amaral, que representa o estabelecimento no bairro Pilarzinho, afirmou, em nota, que “o funcionário já foi desligado dos quadros da empresa, bem como está prestando todo o auxílio às autoridades para rápida apuração dos fatos”.

As pessoas estão realmente sem noção!! 😳 Frentista joga gasolina e põe fogo em cliente após discussão em posto de Curitiba pic.twitter.com/wpwNN4BJ2e CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — 𝑵𝒆𝒘𝒔 𝙁50  🇧🇷🇮🇹🇵🇹 (@Fabio_F_50) March 19, 2023