Assista: Grupo criminoso preso com fuzil, jet ski e carros atuava no transporte de drogas do interior para Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) deflagrou, na terça-feira (14/03), operação policial que resultou na prisão, em flagrante, de sete pessoas e na apreensão de 634 quilos de maconha do tipo skunk, de um fuzil 556, de um carro e de um jet ski. A ação ocorreu em dois sítios, localizados no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) e no bairro Tarumã, zona oeste.

Durante coletiva de imprensa, o delegado-geral Bruno Fraga ressaltou que a operação teve como objetivo tirar de circulação estes infratores, que atuavam na logística da transportação de drogas no interior e na capital amazonense.

“Após uma intensa investigação foi possível localizar e efetuar a prisão dos infratores. Parabenizo a equipe do DRCO pelo empenho e dedicação, na retirada de circulação desse grupo criminoso, que gerou um prejuízo de R$ 4 milhões ao crime organizado” disse.

De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, a organização criminosa era especializada em transporte de entorpecentes por meio fluvial e, durante a abordagem, foi possível identificar que os autores estavam se preparando para realizar o transporte do entorpecente para Manaus.

“Ao longo da operação, constatamos que haviam integrantes do grupo criminoso em um sítio situado no bairro Tarumã, ocasião em que nos deslocamos ao local e apreendemos quatro carros utilizados para buscar as drogas em embarcações, e levar para o sítio localizado naquele bairro”, informou.

Ainda conforme a autoridade policial, em um dos carros apreendidos, foi encontrado um fuzil, provavelmente utilizado para fazer a escolta de quem fazia o transporte dos entorpecentes.

O delegado Juan Valério, coordenador da Core-AM, destacou que o grupo foi acionado para dar apoio tático operacional às equipes do DRCO, a fim de lograr êxito nesta apreensão.

“A apreensão tem um significado expressivo para a PC-AM, que vem atuando fortemente na repressão ao crime organizado. Continuaremos trabalhando para combater o tráfico de drogas no Estado e garantir a segurança pública “, concluiu.

Os indivíduos responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa e ficarão à disposição da Justiça.