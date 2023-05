Assista: homem agride e tenta sequestrar ex-esposa minutos após ela denunciá-lo

Uma mulher de 24 anos sofreu uma tentativa de sequestro pelo ex-marido, de 27, em Santos (SP). Imagens de câmeras de segurança mostram o homem forçando a vítima a entrar em um carro.

A jovem tinha registrado uma ocorrência policial contra o suspeito minutos antes, devido a ameaças que ele fez por telefone.

A mulher foi surpreendida pelo ex quando saía de um carro, após uma corrida por aplicativo de mobilidade. Ela conta que foi seguida da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) até o lugar. Ela estava indo entregar um currículo num comércio local.

Tentativa de sequestro

As imagens das câmeras, obtidas pelo g1, mostraram o momento em que o homem saiu de um carro branco, cruzou a esquina e, pouco depois, voltou agarrando a mulher pelos braços. O suspeito tentou forçar a vítima a entrar no carro, mas sem sucesso.

Nas imagens, ele aparece tentando empurrar a jovem para dentro do veículo, enquanto ela luta para não entrar. A vítima tenta se soltar e, para isso, se joga no chão e depois, quando tenta se levantar, é arremessada em direção ao banco do passageiro.

Pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e retiraram a vítima de perto do homem. Ainda no vídeo, o agressor aparece discutindo com algumas pessoas que passavam. No final dos dois minutos, o suspeito entra no veículo e foge invadindo a calçada.

‘Fiz de tudo para impedir’

“Quando eu vi [o ex-marido], já sabia das intenções dele. Pensei: ‘não posso deixar que ele me coloque dentro desse carro, pois não sei o que acontecerá comigo depois’. Me joguei no chão e fiz de tudo para impedir, até que alguém veio me ajudar”, disse ao g1.

A vítima conta que, naquele momento, o homem levou o celular, carteira de identidade e ainda tomou à força todos os boletins de ocorrência que ela registrou contra o ex-marido. Ela havia levado todos os documentos na delegacia na última denúncia. Pelo vídeo, é possível ver que ele volta ao carro com uma pasta na mão.

Relacionamento abusivo e medida protetiva

Os dois tinham um relacionamento de mais de 10 anos. Segundo a jovem, era uma relação abusiva, com o ex-companheiro agredindo-a em diversas ocasiões. Em 29 de abril, o homem foi até a casa dos familiares dela e “tomou” as filhas, levando-as para São Paulo. O menino ainda segue com a mãe.

Mesmo separados, a vítima relata que ainda sofreu agressões. Ela conseguiu uma medida protetiva pela Justiça de São Paulo, que obriga o suspeito a ficar a, pelo menos, 200 metros de distância da mulher.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o momento em que ele “tomou” as crianças configura “violência doméstica, roubo, descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguir”. Tudo foi registrado na DDM de Santos. A delegacia ainda investiga, sob sigilo, os casos por inquérito policial.

Fonte: BHAZ