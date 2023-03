Assista: Homem agride ex-companheira com chutes e puxões de cabelo durante crise de ciúmes

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher é covardemente agredida pelo ex-companheiro no meio da rua, no bairro do Carmo, em Queimados, na Baixada Fluminense, por volta das 5h de sexta-feira (10). Veja o vídeo abaixo. Segundo a vítima, Victória Rocha da Costa Dias, de 22 anos, é Raphael Martins Fagundes dos Santos, de 29 anos, que aparece no vídeo agredindo-a com socos, tapas e puxões de cabelo, na Rua Taciano Manaca.

Victória conta que foi agredida e ameaçada de morte após uma crise de ciúmes de Raphael. “Escolha um lado da rua que eu vou te matar”, teria dito o homem durante as agressões. Com medo de ser morta, ela pede medida protetiva e a prisão dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados) e está sob investigação. A vítima fez exame de corpo de delito e, conforme informado na distrital, precisa aguardar ao menos dois dias para conseguir a medida protetiva. Enquanto isso, ela permanece escondida para não ser localizada pelo agressor.

Victória e Raphael namoraram por nove meses e se separaram em janeiro deste ano. Ela trabalha como atendente em um trailer e costuma sair do emprego de madrugada. “Em janeiro terminamos o namoro, mas continuamos nos vendo, só que dessa vez cada um na sua casa. As crises de ciúmes começaram a aumentar, ele nunca tinha me agredido fisicamente, mas tinha o costume de me xingar. Ele também passou a ir no meu trabalho falar que eu estava ‘dando mole’ para os clientes, que estava traindo ele, mas não tinha nada disso. No dia da agressão, ele me chamou para ir pra casa dele, mas eu não quis. Ele insistiu e foi atrás de mim até minha casa. Ele chegou a pular o muro do meu quintal e viu meu cunhado dormindo no sofá. Ele se descontrolou e começou a me xingar, dizendo que eu o estava traindo”, conta Victória.

Raphael, então, continuou insistindo para que ela fosse até a casa dele e usou a filha da jovem como desculpa. Victória tem uma filha de 1 ano e 9 meses, fruto de outro relacionamento. A criança ficava com a ex-sogra, mãe de Raphael, enquanto ela ia trabalhar. “Ele começou a falar que minha filha estava chorando e era pra eu ir buscar ela. Foi então que eu aceitei subir na moto dele para buscá-la”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, no meio do caminho, segundo Victória, Raphael parou a moto e começou a agredi-la com socos, chutes e a queimou com uma guimba de cigarro. Ela se desequilibrou e caiu no chão. Bastante ferida, a mulher foi xingada e teve o cabelo puxado. Uma câmera de segurança da rua flagrou as agressões.

Câmera de segurança mostra homem agredindo ex-companheira no meio da rua, em Queimados, na Baixada Fluminense. Crime aconteceu por volta das 5h de sexta-feira (10).

Créditos: Divulgação#Agressão #ODia pic.twitter.com/dgVTiJ4n7r CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: O Dia