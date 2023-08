Assista: Homem é agredido durante abordagem policial no interior do Amazonas

Um homem, ainda não identificado, foi agredido por policiais miliares, na noite dessa segunda-feira (29), durante uma abordagem na rua Coronel Alfredo Marques, bairro Fátima, no município de Carauari, interior do Amazonas. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação.

Na gravação, é possível ver a vítima com as mãos na cabeça em frente a viatura enquanto é revistado por um dos policiais. Um dos agentes inicia a agressão dando tapas na cabeça do homem e, em seguida, o outro PM participa da ação.

Após os tapas, a vítima foi obrigada a deitar no capô da viatura enquanto os policiais o levantavam pelas pernas. Um terceiro policial tenta continuar as agressões, mas o homem desvia do ataque.

Ao ser liberado da abordagem, um dos PMs ainda chegar a jogar uma cadeira contra ele.

Redação AM POST

