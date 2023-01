Assista: Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Manaus

Redação AM POST*

Uma homem identificado como Janilson de Lima Leite, 49 anos, foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (27) dentro uma casa na rua Eirunepé, bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, o homem estava sentado no fim da tarde, no pátio de casa quando teria sido abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta, modelo Titan, de cor cinza e vermelha. O bandido que estava na garupa correu até a grade da casa efetuou cerca de dois disparos contra a vítima e em seguida fugiu sem ser identificado.

Ainda segundo testemunhas, o assassino estava nervoso e acabou deixando a arma cair. Mesmo baleado Janilson correu para dentro de casa na tentativa de buscar ajuda mas não resistiu aos ferimentos e acabou caindo morto na porta da residência.

Não se sabe a motivação do homicídio. A Polícia Civil vai investigar o caso e imagens de uma câmera de segurança nas proximidades do local devem ajudar na apuração do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE