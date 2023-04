Assista: Homem é assassinado a tiros em beco na zona sul de Manaus

Redação AM POST*

Um homem identificado como Wanderlei Ribeiro da Cunha, 35 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (27) no Beco Preciosa, Comunidade Santa Luzia, bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o homem estaria cometendo assalto no local e teria trocado tiros com membros de uma facção criminosa. Wanderlei foi baleado com sete tiros e morreu no local. Os criminosos levaram a arma do homem.

De acordo com a família de Wanderlei ele estaria sofrendo ameaças de morte.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Assista:

