Assista: homem é encontrado morto com corda no pescoço em igarapé de Manaus

Um corpo de um homem, não identificado, foi encontrado nesta quarta-feira (12), em um igarapé na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, pedestres que passavam pelo local viram o cadáver no meio da vegetação, ele estava com uma corda no pescoço e em estágio avançado de decomposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a remoção do morto do meio líquido e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia investiga o caso.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=3375267476136333

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST