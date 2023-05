Assista: Homem é filmado agredindo companheira em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas está investigando o caso de uma mulher, de 23 anos, que se filmou sendo agredida pelo seu companheiro, um homem, de 40 anos, no Conjunto Viver Melhor 3, localizado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DEECM), Débora Mafra, equipe policial foi acionado pro pessoas próximas a mulher e ao chegar no local encontrou a vítima sozinha com o filho e os levou até a DEECM onde ela prestou depoimento. A mulher disse que há 6 anos que sofre agressões verbais, psicológicas e físicas inclusive na frente do filho de 5 anos que sofre de problemas cardíacos.

“A gente percebe no vídeo que a criança está atemorizada com aquele pai agressor e a gente percebe que a agressão é física, é psicológica e de muito tempo. Ela está tendo todo suporte, já solicitou as medidas protetivas de urgência, nós estamos fazendo todos os procedimento cabíveis ao caso para não deixar esse crime impune”, disse a delegada.

“Eu quero que ele se apresente na delegacia da mulher para que possa responder aos atos que ele cometeu durante 6 anos”, enfatizou Débora Mafra.

