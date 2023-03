Assista: Homem é flagrado beijando menina de 10 anos

Redação AM POST

Um homem de 29 anos, funcionário de um de pet shop, foi flagrado ao dar um beijo na boca de uma menina de 10 anos dentro da empresa, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na tarde da última sexta-feira (24). Flagrante foi feito pela mãe da vítima, Débora Santos, que também é dona do estabelecimento e viu tudo por câmeras de segurança.

A gravação mostra o momento em que a menina chega à sala e se senta no sofá. O homem, que trabalha como motorista do pet shop, se aproxima e se inclina na direção da criança, que cobre o rosto com uma almofada. Nesse momento, a criança disse que o homem a teria beijado na boca.

A empresária afirma que ficou sem ação quando viu a cena e chorou. Ela ainda relatou que essa não teria sido a primeira vez que a filha foi tocada pelo homem.

Ao vivo no #BalançoGeral: homem é flagrado supostamente beijando menina de 10 anos em São Paulo ➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/yaPZNMYU1t — Balanço Geral (@balancogeral) March 2, 2023

Após ter sido acusado, o suspeito mandou um áudio em que dizia que não tinha beijado a menina na boca. “Do jeito que tá no vídeo, ela põe a almofada no rosto. Eu vou dar um beijo na testa dela, só que ela se espreme e acaba pegando no nariz dela, entre a boca e o nariz”, explicou.

A advogada do suspeito, Débora Castro, defende a narrativa do acusado e diz que, por também ter uma filha da mesma idade, o motorista jamais faria isso com a menina.